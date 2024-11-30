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وفد قيادي من حماس في القاهرة "لمناقشة أفكار حول وقف الحرب" في غزة
أخبار دولية
2024-11-30 | 10:35
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وفد قيادي من حماس في القاهرة "لمناقشة أفكار حول وقف الحرب" في غزة
أكد قيادي في حركة حماس لوكالة فرانس برس أن وفدا قياديا برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية وصل بعد ظهر السبت إلى القاهرة لإجراء مباحثات تتعلق بأفكار جديدة حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وقال القيادي وهو عضو في المكتب السياسي لحماس لفرانس برس: "وصل الوفد القيادي برئاسة خليل الحية بعد ظهر اليوم الى القاهرة تلبية لدعوة من مصر لمناقشة جملة من الأفكار والاقتراحات الجديدة التي تهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف الحرب وصفقة تبادل للأسرى".
وأضاف القيادي أن الوفد "سيعقد لقاءات عدة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد ومسؤولي ملف الوساطة مع الاحتلال الإسرائيلي لمناقشة جملة أفكار جديدة لبلورة اقتراح حول وقف الحرب وتبادل الأسرى".
وشدد على أن حماس "منفتحة على مناقشة كل الأفكار والاقتراحات التي تقود لوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وصفقة جادة لتبادل الأسرى".
وأكد أن حماس "لم تتلق أي عرض أو اقتراح جديد حتى الآن، لكن الحركة جاهزة لدراسة اتفاق لوقف اطلاق النار والانسحاب تدريجا من القطاع بشرط أن تتوافر ضمانات دولية تقود إلى وقف نهائي للحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتبادل الأسرى، على أن يكون مشروطا بموافقة والتزام الاحتلال به".
وأوضح مصدر أخر في حماس أن وفد الحركة "سيجتمع مع وفد قيادي من حركة فتح يصل أيضا السبت الى القاهرة لاستكمال البحث في آليات المصالحة واليوم التالي للحرب في غزة".
وأشار الى أن النقاشات ستتناول "الاقتراح المتعلق بتشكيل لجنة إدارية من كفاءات مستقلة لتولي إدارة المساعدات والإعمار".
أخبار دولية
حماس
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الحرب
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