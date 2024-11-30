رئيس الوزراء الأوكراني: 15 مطارا مدنيا تضرر منذ الغزو الروسي

نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن رئيس الوزراء دينيس شميهال قوله اليوم، إن 15 مطارا مدنيا في أوكرانيا تضرر منذ غزو روسيا للبلاد في شباط 2022.وتستكشف أوكرانيا إمكانية فتح مجالها الجوي جزئيا بعد أن أغلقته تماما منذ بداية الحرب. وتقول هيئة الطيران الحكومية إن أوكرانيا لديها 20 مطارا مدنيا.ويتعين على الأوكرانيين الذين يرغبون في السفر إلى الخارج حاليا الانتقال برا إلى الدول المجاورة لاستقلال الرحلات الجوية. وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الشرق، فإن الرحلة خارج أوكرانيا قد تستغرق يوما.ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم المحلية عن شميهال قوله في مؤتمر عن النقل: "أجرينا تقييما للمخاطر وحددنا احتياجات قوات الدفاع الجوي لفتح المجال الجوي جزئيا". وأضاف: "تظل القضايا الأمنية والوضع العسكري من الأهمية بمكان في هذا القرار".وأوضح شميهال أن روسيا هاجمت البنية التحتية للموانئ في أوكرانيا ما يقرب من 60 مرة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما أدى إلى إلحاق أضرار كلية أو جزئية بما يقرب من 300 منشأة و22 سفينة مدنية.وقال شريك كبير في شركة مارش ماكلينان للوساطة التأمينية لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن أوكرانيا قد تعيد فتح المطار في مدينة لفيف الغربية في عام 2025 إذا اعتبرت الجهات التنظيمية أنه آمن وجرى اتخاذ قرار سياسي.