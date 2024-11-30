فرنسا تدعو كل الأطراف إلى "حماية السكان المدنيين" في حلب

دعت فرنسا "كل الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين" في حلب بشمال سوريا والتي باتت هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها تسيطر على قسم كبير منها إثر هجوم خاطف.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تتابع بانتباه التطورات العسكرية التي وقعت في حلب"، وهي الأولى بهذا الحجم منذ أعوام عدة في سوريا وخلفت حتى الآن أكثر من 320 قتيلا.



وأضافت الوزارة: "تظهر هذه التطورات الحاجة، بعد مرور ثلاثة عشر عاما على بدء الحرب الأهلية السورية، إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدون تأخير، من أجل التوصل أخيرا إلى حل سياسي".