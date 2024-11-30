وزير خارجية إيران يزور سوريا الأحد قبل التوجه الى تركيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لوسائل الإعلام الرسمية اليوم، أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور دمشق غدا الأحد قبل زيارة تركيا في إطار جولة إقليمية.



وكانت مصادر بوزارة الخارجية التركية قد قالت لـ"رويترز" في وقت سابق إن عراقجي سيزور تركيا الاثنين.