مصدر عسكري سوري ينفي انسحاب الجيش من حماة (سانا)

ونؤكد أن وحدات قواتنا المسلحة تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة وهي على استعداد كامل لصد أي هجوم إرهابي محتمل، كما يقوم الطيران الحربي السوري والروسي الصديق باستهداف تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم.https://t.co/roOkLIjOqy pic.twitter.com/YPCnte8hYF
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) November 30, 2024
ونؤكد أن وحدات قواتنا المسلحة تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة وهي على استعداد كامل لصد أي هجوم إرهابي محتمل، كما يقوم الطيران الحربي السوري والروسي الصديق باستهداف تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم.https://t.co/roOkLIjOqy pic.twitter.com/YPCnte8hYF