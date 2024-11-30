الأسد يبحث مع رئيس الإمارات التطورات الأخيرة في سوريا

بحث الرئيس بشار الأسد والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في سوريا وعدداً من الملفات الإقليمية.





وشدد الرئيس الأسد خلال الاتصال على أن سوريا مستمرة في الدفاع عن استقراها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم، وهي قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية.





وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال وقوف بلاده مع الدولة السورية ودعمها في محاربة الإرهاب وبسط سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.