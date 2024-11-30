السوداني أكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهاب

بحث الرئيس السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعدداً من القضايا العربية والدولية.



وقد أكد الرئيس محمد شياع السوداني خلال الاتصال، أن أمن سوريا والعراق هو أمن واحد، مشدداً على استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهاب وتنظيماته كافة. كما أكد تمسُّك بلاده باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.