ترامب يرشح قطب العقارات تشارلز كوشنر سفيرا للولايات المتحدة بفرنسا

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه رشح قطب قطاع العقارات تشارلز كوشنر، لشغل منصب السفير الأميركي لدى فرنسا.



وتشارلز كوشنر هو والد جاريد كوشنر زوج ابنة ترامب.



وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال للإعلان عن اختياره "إنه (تشارلز كوشنر) رائد أعمال عظيم ومحب للخير وصانع صفقات وسوف يكون مدافعا قويا عن مصالح بلادنا".