هيئة إنقاذ الطفولة: مقتل موظف في قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الإغاثية الدولية أن أحد موظفيها قُتل في غارة جوية إسرائيلية على خان يونس بغزة السبت، وهو ثاني موظف يُقتل في القطاع منذ بدء الحرب في تشرين الأول 2023.