4 قتلى و21 جريحا في قصف صاروخي روسي لدنيبرو الأوكرانية

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 21 آخرون في قصف صاروخي روسي قرب مدينة دنيبرو في وسط شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات.



وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام: "تجري عملية إنقاذ في إقليم دنيبرو بعد إطلاق صاروخ (...) علمنا حتى الساعة بمقتل أربعة اشخاص في هذه الضربة الروسية".



وأوضح أن الضربة "أصابت مبنى سكنيا ومتجرا بأضرار".



من جهته، اشار الحاكم الإقليمي سريغي ليساك الى إصابة 21 شخصا، جروح ثمانية منهم "خطيرة".



وقال عبر تلغرام: "إنهم يعانون إصابات عميقة وتلفا في الأعضاء الداخلية وكسورا".