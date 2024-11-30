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اشتباكات بين متظاهرين جورجيين مؤيدين للاتحاد الأوروبي والشرطة أمام البرلمان في تبليسي
أخبار دولية
2024-11-30 | 17:46
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اشتباكات بين متظاهرين جورجيين مؤيدين للاتحاد الأوروبي والشرطة أمام البرلمان في تبليسي
اندلعت اشتباكات عنيفة السبت أمام البرلمان الجورجي بين الشرطة ومتظاهرين يحتجّون على قرار الحكومة إرجاء محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي في خضم أزمة أعقبت الانتخابات، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وأطلق عناصر شرطة ملثّمون مجهّزون بأدوات مكافحة الشغب أعيرة مطاطية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه أثناء تحركهم لتفريق المحتجين الذين ألقوا مفرقعات، في حين شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من إحدى نوافذ مبنى البرلمان.
وتشهد جورجيا الواقعة في القوقاز والمطلة على البحر الأسود، اضطرابات منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 تشرين الأول وفاز فيها حزب الحلم الجورجي الحاكم، في مقابل تنديد المعارضة الموالية للغرب والرئيسة سالومي زورابيشفيلي وتأكيدهما أنها شهدت مخالفات.
ونزل الآلاف إلى شوارع تبليسي في جورجيا السبت في ثالث ليلة على التوالي من التظاهرات المؤيدة لأوروبا احتجاجا على قرار الحكومة المتهمة بالموالاة لروسيا، إرجاء بدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى العام 2028.
وفضّت الشرطة التظاهرتين السابقتين الخميس والجمعة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، كما أوقفت قرابة 150 شخصا.
أخبار دولية
تبليسي
جورجيا
اشتباكات
متظاهرين
الاتحاد الأوروبي
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