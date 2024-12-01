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الصين تتعهد باتخاذ "إجراءات مضادة حازمة" تجاه مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان
أخبار دولية
2024-11-30 | 23:39
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الصين تتعهد باتخاذ "إجراءات مضادة حازمة" تجاه مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان
أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إنها ستتخذ "إجراءات مضادة حازمة" بشأن مبيعات الأسلحة الأميركية الأحدث لتايوان.
وقالت الوزارة إن تلك المبيعات تمثل "انتهاكًا خطيرًا" لسيادة الصين، مشيرةً إلى أن بكين قدمت "احتجاجات صارمة" لواشنطن بخصوص تلك المسألة.
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