الصين "تندد بشدة" بزيارة الرئيس التايواني لهاواي وتحتج لدى الولايات المتحدة

نددت الصين الأحد "بشدة" بسماح الولايات المتحدة للرئيس التايواني لاي تشينغ تي بزيارة هاواي حيث استقبله حاكم الأرخبيل الأميركي.



وهذه أول محطة في جولة الزعيم التايواني في عدد من أقاليم المحيط الهادىء، وهي رحلة يقدمها على أنها بداية "عهد ديموقراطي جديد"، لكنها تثير غضب بكين.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان إن بكين تندد بشدة بتنظيم الولايات المتحدة لـ"عبور" لاي تشينغ تي وقدمت احتجاجًا رسميًا لدى واشنطن.



وأكد أن "الصين ستراقب تطور الوضع من كثب وتتخذ تدابير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".