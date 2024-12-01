الرئيسة الجورجية الموالية لأوروبا تؤكد أنها لن تترك منصبها إلى حين تنظيم إنتخابات برلمانية جديدة

أعلنت الرئيسة الجورجية الموالية لأوروبا سالومي زورابيشفيلي السبت أنها سترفض مغادرة منصبها بعد انتهاء ولايتها هذا العام حتى يتم تنظيم انتخابات برلمانية جديدة في هذا البلد الذي يعيش أزمة سياسية.



وقالت زورابيشفيلي في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "طالما ليس هناك انتخابات جديدة وبرلمان ينتخب رئيسًا جديدًا وفق قواعد جديدة، فإن ولايتي ستستمر".



وتشهد جورجيا الواقعة في القوقاز والمطلة على البحر الأسود اضطرابات منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 تشرين الأول، وفاز فيها حزب الحلم الجورجي الحاكم، في مقابل تنديد المعارضة الموالية للغرب والرئيسة سالومي زورابيشفيلي وتأكيدهما أنها شهدت مخالفات.



ونددت أحزاب المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي بالانتخابات ووصفتها بأنها مشوبة بالمخالفات. ويقاطع هؤلاء البرلمان الجديد، وقد سعت زورابيشفيلي إلى إلغاء نتائج الانتخابات عبر المحكمة الدستورية.



وزورابيشفيلي التي تقدم نفسها على أنها "المؤسسة الشرعية الوحيدة في البلاد" قالت إن "لا أحد خارج جورجيا، من بين شركائنا الديموقراطيين، اعترف بنتائج الانتخابات".