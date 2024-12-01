البيت الأبيض: فقدان السيطرة على حلب سببه إعتماد الأسد على روسيا وإيران

إعتبرت الولايات المتحدة السبت أن الرئيس السوري بشار الأسد فقد السيطرة على حلب بسبب اعتماده على روسيا وإيران.وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت في بيان بأن "اعتماد سوريا على روسيا وإيران، إلى جانب رفضها المضي قدما في عملية السلام التي حددها مجلس الأمن الدولي عام 2015، قد أوجدا الظروف التي تتكشف الآن".وأشار إلى أنه "في الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة لا علاقة لها بهذا الهجوم الذي تقوده هيئة تحرير الشام، وهي منظمة مصنفة إرهابية".