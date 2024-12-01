الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل شخص جراء سوء الأحوال الجوية في ليمنوس اليونانية

أخبار دولية
2024-12-01 | 00:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل شخص جراء سوء الأحوال الجوية في ليمنوس اليونانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقتل شخص جراء سوء الأحوال الجوية في ليمنوس اليونانية

لقي رجل حتفه السبت جراء سوء الأحوال الجوية في جزيرة ليمنوس اليونانية في بحر إيجه، وفق ما أعلنت الشرطة، في وقت أصدرت السلطات رسائل تحذير للسكان في الأجزاء الوسطى والشمالية من البلاد.

وذكرت قناة "إي آر تي" التلفزيونية العامة أن الضحية مزارع يبلغ 57 عامًا كان يحاول ربط سيارته العالقة في الوحل بجراره لسحبها.

وفي هذه الجزيرة الواقعة في شمال شرق بحر إيجه قرب الساحل التركي، غمرت المياه الكثير من الطرق بسبب الفيضانات، وفق المصدر نفسه.

وتضرب موجة من الأحوال الجوية السيئة اليونان منذ السبت مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية، خصوصًا في أثينا ومنطقتها.

وبعث الدفاع المدني تنبيها عبر الهواتف المحمولة من خطر هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية في مقدونيا الوسطى (شمال شرق) وثيساليا (وسط). وقد نصح سكان هذه المناطق بتجنب التنقل.

ويتوقع استمرار الطقس السيئ حتى بعد ظهر الأحد، وفق الأرصاد الجوية.

أخبار دولية

الأحوال

الجوية

ليمنوس

اليونانية

LBCI التالي
وزارة الدفاع السورية: قواتنا تمكنت من تأمين عدد من المناطق أهمها قلعة المضيق ومعردس
البيت الأبيض: فقدان السيطرة على حلب سببه إعتماد الأسد على روسيا وإيران
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-11-30

استقرار تام بالأحوال الجوية لغاية الثلاثاء... والثلوج عائدة

LBCI
حال الطقس
2024-11-28

رطوبة منخفضة في طبقات الجو واستقرار تام في الأحوال الجوية

LBCI
أخبار دولية
2024-11-20

مقتل شخصين جراء عاصفة قوية تضرب الغرب الأميركي وانقطاع الكهرباء عن نصف مليون مشترك

LBCI
أخبار دولية
2024-11-16

مقتل 10 أطفال حديثي الولادة على الأقل جراء حريق في مستشفى بالهند

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:02

وزارة الدفاع السورية: قواتنا تمكنت من تأمين عدد من المناطق أهمها قلعة المضيق ومعردس

LBCI
أخبار دولية
00:03

البيت الأبيض: فقدان السيطرة على حلب سببه إعتماد الأسد على روسيا وإيران

LBCI
أخبار دولية
23:56

الرئيسة الجورجية الموالية لأوروبا تؤكد أنها لن تترك منصبها إلى حين تنظيم إنتخابات برلمانية جديدة

LBCI
أخبار دولية
23:52

الصين "تندد بشدة" بزيارة الرئيس التايواني لهاواي وتحتج لدى الولايات المتحدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:07

مخزومي للـLBCI: لا أحد يريد الدخول بحرب أهلية وكل القوى السياسية الموالية لحزب الله أو المعارضة للحزب كانت تقول "لا نريد أي حرب أهلية"

LBCI
أخبار دولية
06:48

الاتحاد الأوروبي يمدد توصيته لشركات النقل بعدم التحليق في أجواء لبنان وإيران

LBCI
آخر الأخبار
13:46

مخزومي للـLBCI: دخلنا بحرب ليست حربنا ولا شك أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا ولبنان دفع ثمن حروب أهلية أكثر من مرة لعملية دعم القضية الفلسطينة والحرب التي بدأت بـ8 أكتوبر بإعلان من حزب الله لم يكن يجب أن ندخل بها

LBCI
آخر الأخبار
16:15

رويترز: هيئة إنقاذ الطفولة تقول إن أحد موظفيها قُتل في غارة جوية إسرائيلية على غزة اليوم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:24

المطران افرام معلولي من حلب: تجنّبوا التجوّل وتحلّوا بالصبر ونحن سنبقى الى جانبكم (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الدولار المزور يغزو تركيا… احذروا التزوير وإليكم طرق تفاديه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ميلاد الأمل من قلب البترون عاصمة الميلاد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عودة النازحين الى قراهم تتزامن مع إنقطاع الخدمات الأساسية عن منازلهم... وأبرزها الإتصالات والإنترنت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

قرى جنوبية بدأت تستعيد مظاهر الحياة فيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

في مكان استشهاد السيد نصر الله... إطلاق فعالية "نور من نور"

LBCI
أخبار دولية
13:12

أسير إسرائيلي لدى حماس يحملُ الجنسيةَ الأميركية يُوجّه نداءً الى ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

على الساحة السورية..تطورات متسارعة حرّكت اتصالات على مستوى المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:01

نتنياهو يُجري مشاورات أمنية لدرسِ تداعيات الوضع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:39

أدرعي: عملنا ضد أنشطة في لبنان شكلت تهديدًا على إسرائيل وخرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
07:35

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش أغار اليوم على موقع عسكري تابع لحزب الله به منصات إطلاق صواريخ في صيدا

LBCI
فنّ
06:09

نجمة لبنانية تستعد لإحياء حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
06:59

الجامعة اللبنانية تحدد مواعيد استئناف الدراسة حضوريا

LBCI
آخر الأخبار
06:03

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل منفذ هجوم 7 أكتوبر في غزة ويفحص مزاعم عن أنه كان يعمل لحساب ورلد سنترال كيتشن

LBCI
أخبار لبنان
03:59

أدرعي: هاجمنا في سوريا بنى تحتية عسكرية قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان

LBCI
أخبار دولية
06:08

أدرعي: الجيش أغار على سيارة لمشارك في مجزرة السابع من تشرين الأوّل

LBCI
آخر الأخبار
03:49

معلومات للـ LBCI: مسيرة اسرائيلية أغارت على رابيد في مجدل زون في القطاع الغربي صباح اليوم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More