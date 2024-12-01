مقتل شخص جراء سوء الأحوال الجوية في ليمنوس اليونانية

لقي رجل حتفه السبت جراء سوء الأحوال الجوية في جزيرة ليمنوس اليونانية في بحر إيجه، وفق ما أعلنت الشرطة، في وقت أصدرت السلطات رسائل تحذير للسكان في الأجزاء الوسطى والشمالية من البلاد.



وذكرت قناة "إي آر تي" التلفزيونية العامة أن الضحية مزارع يبلغ 57 عامًا كان يحاول ربط سيارته العالقة في الوحل بجراره لسحبها.



وفي هذه الجزيرة الواقعة في شمال شرق بحر إيجه قرب الساحل التركي، غمرت المياه الكثير من الطرق بسبب الفيضانات، وفق المصدر نفسه.



وتضرب موجة من الأحوال الجوية السيئة اليونان منذ السبت مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية، خصوصًا في أثينا ومنطقتها.



وبعث الدفاع المدني تنبيها عبر الهواتف المحمولة من خطر هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية في مقدونيا الوسطى (شمال شرق) وثيساليا (وسط). وقد نصح سكان هذه المناطق بتجنب التنقل.



ويتوقع استمرار الطقس السيئ حتى بعد ظهر الأحد، وفق الأرصاد الجوية.