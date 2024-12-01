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وزارة الدفاع السورية: قواتنا تمكنت من تأمين عدد من المناطق أهمها قلعة المضيق ومعردس

أخبار دولية
2024-12-01 | 02:02
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وزارة الدفاع السورية: قواتنا تمكنت من تأمين عدد من المناطق أهمها قلعة المضيق ومعردس
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وزارة الدفاع السورية: قواتنا تمكنت من تأمين عدد من المناطق أهمها قلعة المضيق ومعردس

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن "وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي قامت خلال ليلة أمس بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".

وقالت: "كما تمكنت قواتها المسلحة من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار."

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