عراقجي: الإرهاب التكفيري في سوريا أثبت أنه يتحرك في الخط نفسه مع أميركا وإسرائيل

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، ان "الإرهاب التكفيري في سوريا أثبت أنه يتحرك في الخط نفسه مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني". بحسب "روسيا اليوم".



وقال عراقجي خلال مراسم إحياء يوم البحرية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن "على الجماعات التكفيرية ومناصريها أن تعلم أنها لن تصل إلى أي مكان، في ظل وجود قوى المقاومة، والقوى التي تقاتل من أجل شرف وطنها، وسنشهد هزيمة هذه الجماعات قريبا".



وأضاف: "لقد ثبت أن أمريكا والكيان الصهيوني والجماعات التكفيرية تسير في نفس الاتجاه وهذه حقيقة تاريخية".



ومن المقرر أن يجري عراقجي اليوم الأحد جولة إقليمية تشمل سوريا وتركيا وعددا من دول المنطقة لمناقشة الأحداث الأخيرة في حلب.