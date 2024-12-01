الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

19 قتيلًا في الهند وسريلانكا بسبب الإعصار فنجال

أخبار دولية
2024-12-01 | 04:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
19 قتيلًا في الهند وسريلانكا بسبب الإعصار فنجال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
19 قتيلًا في الهند وسريلانكا بسبب الإعصار فنجال

أدى الإعصار فنجال إلى مقتل 19 شخصًا على الأقل في الهند وسريلانكا وتسبب في فيضانات في ولاية تاميل نادو ومنطقة بونديشيري بعد عبوره الساحل الجنوبي للهند من خليج البنجال أمس السبت.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الأحد إن بونديشيري شهدت هطول أغزر أمطار منذ 30 عامًا على مدار 24 ساعة.

كما أسفر الإعصار عن غمر أجزاء من مدينة تشيناي في الجنوب بالمياه. وقالت سلطات مطارات الهند إن الرحلات الجوية من المدينة توقفت مؤقتًا أمس السبت لكنها استؤنفت اعتبارًا من وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية هبات رياح قوية وأمطارًا غزيرة غمرت الطرق بالمياه واستخدام قوارب لإنقاذ بعض السكان.

أخبار دولية

قتيلًا

الهند

وسريلانكا

الإعصار

فنجال

LBCI التالي
وزير الخارجية الأردني: نتابع التطورات في سوريا بقلق
مصادر تركية لرويترز: جماعة معارضة مسلحة سورية مدعومة من تركيا منعت خطط توسع كردية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:23

مستشفى العودة شمال غزة: استشهاد طفل بسبب نقص الأوكسيجين والمستلزمات الطبية في المستشفى

LBCI
آخر الأخبار
11:08

التحكم المروري: طريق عيناتا الأرز سالكة أمام جميع المركبات نهارا وللسيارات ذات الدفع الرباعي ليلا بسبب تكون طبقة من الجليد

LBCI
رياضة
10:42

تغريم لاعب كرة سلة مشهور 35 ألف دولار بسبب "إشارة غير لائقة"

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-30

خواجة للـ LBCI: الاسرائيلي قام بخرق شديد لوقف اطلاق النار والمشكلة ليست في الاتفاق بل بالسلوك الاسرائيلي وكل الأطراف اللبنانية رحبت بالاتفاق بعكس ما حصل في اسرائيل حيث هاجم المستوطنون وبعض الوزراء نتانياهو بسببه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:30

محادثات بين زيلينسكي ورئيس المجلس الأوروبي

LBCI
أخبار دولية
08:19

أمير الكويت يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان

LBCI
أخبار دولية
08:16

الأسد: سنكسر الارهاب بالقوة أيا كان داعموه ورعاتُه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

في إسرائيل... تشاورات مستمرة لبحث كيفية التعامل مع تطور الأحداث في سوريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:00

مخزومي للـLBCI: نصيحتي للحكومة هو أن لدينا فرصة ذهبية لبناء البلد والمجتمع الدولي يقف معنا لبناء البلد ولكن في البداية يجب أن نأخذ نحن القرار

LBCI
أمن وقضاء
08:44

الجيش يفجّر قنبلة من مخلفات العدوان في صيدا

LBCI
منوعات
15:45

ألماني يسعى لتحقيق رقم قياسي... يعيش على عمق 11 مترا تحت الماء

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-30

الخيام... الجيش الإسرائيليّ يتنقّل بين أحيائها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:19

أمير الكويت يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:12

كلام عن تسوية في سوريا لوقف المعارك... هذا ما قاله سامي كليب للـLBCI في هذا الشأن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:09

الجنوب لا يزال يلملم ما خلفه الدمار الإسرائيلي... وهذا المشهد من صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

في إسرائيل... تشاورات مستمرة لبحث كيفية التعامل مع تطور الأحداث في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

هل من خروقات اليوم في ما خص وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟

LBCI
أخبار لبنان
04:38

النائب عناية عزالدين للـLBCI: على الدول دعم الجيش اللبناني ليس فقط بالكلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:30

بعد وقف النار..اليكم صورة صباح الأحد من القليعة

LBCI
أخبار لبنان
04:11

الراعي: نشكر الله على قرار وقف النار.. ونأمل أن يصبح سلامًا دائمًا

LBCI
أخبار دولية
03:32

عراقجي: الإرهاب التكفيري في سوريا أثبت أنه يتحرك في الخط نفسه مع أميركا وإسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:39

أدرعي: عملنا ضد أنشطة في لبنان شكلت تهديدًا على إسرائيل وخرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار

LBCI
خبر عاجل
02:57

مصادر أمنية تركية لرويترز: المسلحون الأكراد عملوا على تنفيذ خطة لإقامة ممر بين تل رفعت وشمال شرق سوريا,وقوات الجيش الوطني السوري قطعت الطريق الرابط بين الرقة وحلب

LBCI
حال الطقس
02:50

إستقرار يليه منخفض جوي... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:25

ناشطون ونواب: اعتداء الحزب على الحريات بخطورة الاعتداءات الإسرائيلية

LBCI
فنّ
15:30

سحب الجنسية الكويتية من داود حسين ونوال الكويتية: الأسباب والتفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
14:42

مخزومي للـLBCI: عندما أنظر الى كلام الأمين العام لحزب الله أرى أن هناك نقلة نوعية بالتفكير ففي البداية كنا نسمع "إما مرشحنا أو لا رئيس" واليوم لم نعد نسمع هذا الكلام

LBCI
خبر عاجل
09:08

المعارضة السورية المسلحة: سيطرنا على مدينة مورك بريف حماة

LBCI
صحف اليوم
00:52

مصادر نيابية لـ"الأنباء الكويتية": تحديد بري جلسة 9 كانون الثاني لم يكن بقرار منفرد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More