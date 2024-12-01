19 قتيلًا في الهند وسريلانكا بسبب الإعصار فنجال

أدى الإعصار فنجال إلى مقتل 19 شخصًا على الأقل في الهند وسريلانكا وتسبب في فيضانات في ولاية تاميل نادو ومنطقة بونديشيري بعد عبوره الساحل الجنوبي للهند من خليج البنجال أمس السبت.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الأحد إن بونديشيري شهدت هطول أغزر أمطار منذ 30 عامًا على مدار 24 ساعة.



كما أسفر الإعصار عن غمر أجزاء من مدينة تشيناي في الجنوب بالمياه. وقالت سلطات مطارات الهند إن الرحلات الجوية من المدينة توقفت مؤقتًا أمس السبت لكنها استؤنفت اعتبارًا من وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.



وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية هبات رياح قوية وأمطارًا غزيرة غمرت الطرق بالمياه واستخدام قوارب لإنقاذ بعض السكان.