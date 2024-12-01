أمير الكويت يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان

ملفُ المنطقة حضر في افتتاحِ اعمال الدورة الخامسة والاربعين 45 لمجلس التعاون الخليجي في الكويت، حيث أكد امير الكويت على الموقفِ الثابتِ في دعم القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة.



وادان أمير الكويت الاعتداءاتِ الاسرائيلية على لبنان.