محادثات بين زيلينسكي ورئيس المجلس الأوروبي

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه التقى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الأحد لإجراء محادثات وأشاد بقرار المسؤول الأوروبي زيارة كييف فور توليه منصبه الجديد.



وقال زيلينسكي على تطبيق تيليجرام "يسعدني أن أرحب اليوم في أوكرانيا - في اليوم الأول من عمل القيادة الجديدة للمؤسسات الأوروبية - برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا".



