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زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة وضمانات أمنية قبل التفاوض مع روسيا
أخبار دولية
2024-12-01 | 09:56
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زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة وضمانات أمنية قبل التفاوض مع روسيا
أكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الاحد أن بلاده تحتاج الى مزيد من الاسلحة والى ضمانات أمنية قبل ان توافق على البدء بمفاوضات مع روسيا لإنهاء غزوها لاوكرانيا.
وقال زيلينسكي إثر لقائه مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في كييف "فقط حين تتوافر لنا هذه العناصر ونصبح أقوياء، ينبغي علينا ان نضع (...) جدول أعمال الاجتماع مع القتلة".
إلى ذلك، لفت زيلينسكي الأحد إلى أن الدعوة للانضمام إلى الحلف الأطلسي "ضرورية لبقاء" أوكرانيا، بعد حوالى ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي.
وقال زيلينسكي في ختام اللقاء إن "دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف الأطلسي أمر ضروري لبقائنا. نعمل على كل المستويات لتعزيز موقع أوكرانيا ومجمل الأسرة اليورو أطلسية".
أخبار دولية
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