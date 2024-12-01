محتجون مناهضون للحكومة في جورجيا أغلقوا الطريق المؤدي إلى ميناء البلاد التجاريّ الرئيسيّ

أغلق محتجون مناهضون للحكومة في جورجيا، الطريق المؤدي إلى ميناء البلاد التجاريّ الرئيسيّ في مدينة بوتي على البحر الأسود، وفق ما أفادت وكالة إنتربريس الجورجية للأنباء.

وأظهرت صور إغلاق المحتجين لمدخل واحد على الأقل من مداخل مجمع الميناء، وذلك احتجاجًا على إعلان الحزب الحاكم يوم الخميس عن تعليق المفاوضات حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات.

وتعود ملكية وإدارة الميناء إلى شركة (إيه.بي.إم تيرمينالز)، وهي وحدة تابعة لميرسك الدنمركية.

والميناء هو أكبر ميناء بحري في جورجيا ويتعامل مع 80 بالمئة مع حركة الحاويات في البلاد، بحسب موقعه الإلكترونيّ.