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مجلس التعاون لدول الخليج العربية: وقف اطلاق النار خطوة نحو وقف الحرب وتطبيق الـ 1701
أخبار دولية
2024-12-01 | 12:13
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مجلس التعاون لدول الخليج العربية: وقف اطلاق النار خطوة نحو وقف الحرب وتطبيق الـ 1701
ناقش قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين اجتمعوا اليوم في قمتهم الخامسة والأربعين بالكويت القضية الفلسطينية والملفين اللبناني واليمني فضلا عن التعاون الاقتصادي لكنهم تجنبوا طرح التطورات الحادثة في سوريا.
وقال وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا في رد على سؤال رويترز عقب انتهاء مؤتمر القمة وتلاوة البيان الختامي دون ذكر سوريا "لم يُطرح هذا الموضوع".
حضر القمة إلى جانب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني.
وتلا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي البيان الختامي للقمة، مؤكدا على ضرورة "وقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة، وتهجير السكان وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة".
وطالب المؤتمر بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة، مؤكدا مواقفه السابقة تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
ورحب قادة دول الخليج باتفاق وقف إطلاق النار الموقت في لبنان، متطلعين إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم. وحذرت من استمرار العدوان الصهيوني على الأراضي اللبنانية، كما شددت على أهميةِ حل الخلافات بالسبل السلمية واحترام سيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة. البيان الختامي لقمة الكويت دعا مكونات الشعب اللبناني الى تغليب المصلحة العليا والتوصلِ لحلٍ سياسي للخلافات فيما بينهم.
كما رحب القادة باستمرار الجهود التي تبلها السعودية وسلطنة عمان مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.
وطالب البيان الختامي بتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي.
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