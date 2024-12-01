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ولي العهد السعوديّ توجّه إلى الإمارات

أخبار دولية
2024-12-01 | 15:02
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ولي العهد السعوديّ توجّه إلى الإمارات
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ولي العهد السعوديّ توجّه إلى الإمارات

توجّه ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، في أوّل زيارة من نوعها خلال ثلاثة أعوام، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

وتأتي الزيارة، قبل أيام من اجتماع تحالف أوبك+ في الخامس من كانون الأوّل الخاص بسياسة إنتاج النفط والذي تأجّل بعدما كان مقررًا اليوم.

 

وقالت مصادر لرويترز إنّ من بين القضايا التي سيتعين بحثها زيادة إنتاج الإمارات النفطيّ، التي جرى الاتفاق عليها في حزيران ومن المقرر أن تبدأ في كانون الثاني 2025.

 

وأرجأ أوبك+ اجتماعه لتزامنه مع قمة خليجية في الكويت اليوم.

 

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية سبب زيارة ولي العهد للإمارات.

 

والسعودية والإمارات حليفان تقليديان، لكن التنافس الاقتصاديّ جعلهما في بعض الأحيان يتخذان مسارات منفصلة في موضوعات 

معينة.

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