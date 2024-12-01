عراقجي خلال زيارة لدمشق: حكومة الأسد ستنجح في التغلب على المعارضة

نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله اليوم الأحد خلال زيارة لدمشق إن الوضع في سوريا "صعب" لكن حكومة الرئيس بشار الأسد ستنجح في التغلب على المعارضة مثلما فعلت في الماضي.