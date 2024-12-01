وزيرة الخارجية الألمانية اتهمت الصين بتزويد روسيا بأسلحة

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الصين بتزويد روسيا بأسلحة لحربها على أوكرانيا وتهديد السلام في أوروبا ومنطقة المحيطين الهنديّ والهادي.

وقالت بيربوك في بيان، قبل زيارتها لبكين: "بدلا من تحمل الصين مسؤولية السلام والأمن في العالم لكونها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، فإنها تعارض مصالحنا الأوروبية الأساسية من خلال مساعدتها روسيا اقتصاديا وعسكريا".

ومن المقرر أن تتوجه بيربوك إلى الصين الأسبوع المقبل، إذ ستلتقي بنظيرها الصيني وانغ يي لمناقشة قضايا من بينها الحرب في أوكرانيا.

ولفتت بيربوك إلى أنّ "حرب بوتين الوحشية ضد أوكرانيا هي تهديد مباشر لسلامنا”.

وأعلنت أنّها ستتحدث في بكين أيضًا عن “حقيقة أننا لا يمكننا ببساطة التغاضي عن هذا في علاقاتنا مع الصين".

وأشارت إلى أن الحرب في أوكرانيا تُظهر كيف يرتبط الأمن في أوروبا ارتباطا وثيقا بالأمن في آسيا.

وقالت بيربوك "إذا أرسلت كوريا الشمالية جنودا وأسلحة لقتال أوكرانيا، بينما تدعم روسيا برنامج بيونجياج النووي، فإن هذا يعرض السلام هنا وفي منطقة المحيطين الهندي والهادي للخطر".

وأضافت أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تدافع عن مصالحها تماما مثلما تفعل الصين.