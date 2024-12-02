الدفاعات الجوية الروسية تدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية

نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية اليوم عن وزارة الدفاع قولها إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة خلال الليل.