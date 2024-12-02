عشرات القتلى جراء صدامات خلال مباراة لكرة القدم في غينيا

لقي عشرات الأشخاص على الأقل حتفهم الأحد في صدامات بين مشجعين في خلال مباراة في كرة القدم في نزيريكوري بجنوب شرق غينيا، وفق ما قالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس.



وقال طبيب في المستشفى الإقليمي لوكالة فرانس برس: "هناك نحو مئة قتيل. الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة". من جهته أفاد طبيب آخر بأن "هناك عشرات القتلى".



وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها، الكثير من الجثث الهامدة.



كما تُظهر مقاطع فيديو أخرى متداولة على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات.