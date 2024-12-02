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الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تدعو إلى "خفض التصعيد" بسوريا

أخبار دولية
2024-12-02 | 01:14
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الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تدعو إلى &quot;خفض التصعيد&quot; بسوريا
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الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تدعو إلى "خفض التصعيد" بسوريا

دعت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى "وقف التصعيد" في سوريا، حاضّةً في بيان مشترك على حماية المدنيين والبنية التحتية.

وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية أن "التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة إلى حل سياسي للنزاع بقيادة سوريّة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254"، في إشارة إلى القرار الأممي لعام 2015 الذي أقرّ عملية السلام في سوريا.

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