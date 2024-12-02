الحكومة البريطانية تعتزم زيادة مساعداتها الإنسانية لغزة

ستزيد الحكومة البريطانية بمقدار 19 مليون جنيه إسترليني (حوالى 22,8 مليون يورو) مساعداتها الإنسانية لغزة حيث الوضع "كارثي"، حسبما أعلنت الاثنين وزيرة التنمية أنيليز دودز التي تتوجه إلى القاهرة لحضور مؤتمر حول هذا الموضوع.



وقالت الوزيرة في بيان نشر قبل مؤتمر القاهرة: "سكان غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى" في فصل الشتاء، مضيفة "سيكون مؤتمر القاهرة فرصة (...) لاقتراح حلول ملموسة للأزمة الإنسانية".



وشددت على ضرورة "تحرك إسرائيل فورا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا عوائق"، في وقت تتهم منظمات إنسانية دولية السلطات الإسرائيلية بمنع شاحنات المساعدات من الدخول بأعداد كافية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.