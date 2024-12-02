المعارضة الفنزويلية تتظاهر للمطالبة بإطلاق "السجناء السياسيين"

تظاهر عشرات المعارضين الفنزويليين الأحد في كراكاس للمطالبة بالإفراج عن "سجناء سياسيين" اعتُقِل معظمهم خلال احتجاجات ضد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.



ودعت إلى التظاهرة زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو التي تعيش متوارية عن الأنظار، وقد تغيّبت عن المسيرة في العاصمة.



وطلب المتظاهرون من المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت بالفعل تحقق في جرائم ضد الإنسانية، أن تضغط من أجل إطلاق أكثر من 1900 معتقل، بينهم 42 قاصرا، وفقا لأرقام منظمة فورو بينال غير الحكومية.



وتجمع معارضون لمادورو أيضا في مدن أخرى حول العالم مثل بوغوتا وبوينس آيرس وواشنطن ومدريد وطوكيو.