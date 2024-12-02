الخوذ البيضاء: مقتل 25 شخصا في شمال غرب سوريا في غارات جوية

أعلنت منظمة إنسانية تديرها المعارضة السورية وتعرف باسم الخوذ البيضاء على منصة إكس إن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا في شمال غرب سوريا في غارات نفذتها الحكومة السورية وروسيا اليوم الأحد.