الشرطة في جورجيا تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين

أفادت وكالات أنباء روسية اليوم، بأن الشرطة في جورجيا استخدمت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في العاصمة تفليس الذين يعارضون قرار الحكومة تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وجرى اعتقال البعض.



ويتظاهر المحتجون في الشوارع منذ أيام عدة متهمين حزب الحلم الجورجي الحاكم باتباع نهج استبدادي على نحو متزايد وسياسات مناهضة للغرب وموالية لروسيا.



وأنهت الشرطة مواجهة استمرت ساعات في وقت مبكر اليوم بإبعاد المتظاهرين عن مبنى البرلمان وبدأت في نصب حواجز بأي أشياء يمكن العثور عليها.



وبعد أشهر من التوتر المتصاعد، تفاقمت الأزمة في جورجيا منذ إعلان الحكومة الخميس عزمها تجميد محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي أربع سنوات.



ولم يتضح على الفور عدد المتظاهرين الذين جرى اعتقالهم بحلول صباح اليوم.



ويشعر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالقلق إزاء ما يعتبرانه تحول جورجيا بعيدا عن المسار الموالي للغرب والعودة إلى فلك روسيا. ويقول حزب الحلم الجورجي إنه يتصرف للدفاع عن سيادة البلاد في مواجهة التدخل الخارجي.