رئيس الفلبين: وجود غواصة روسية في منطقتنا الاقتصادية الخالصة "مقلق للغاية"

أعلن رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن أن وجود غواصة هجومية روسية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده في بحر الصين الجنوبي أمر "مقلق للغاية".وقال ماركوس للصحفيين: "هذا مبعث لقلق بالغ. أي توغل في بحر الفلبين الغربي.. في منطقتنا الاقتصادية الخالصة.. أمر مقلق للغاية" في إشارة لجزء من بحر الصين الجنوبي داخل المياه الإقليمية الفلبينية.وقال متحدث باسم القوات البحرية الفلبينية إن غواصة روسية من طراز كيلو رصدت على بعد 80 ميلا بحريا قبالة إقليم أوكسيدنتال ميندورو في 28 تشرين الثاني في تأكيد لتقرير نشرته صحيفة فلبين دايلي إنكويرر اليومية.وقال المتحدث بعد تواصل مع الغواصة: "القطعة البحرية الروسية أكدت أنها تنتظر تحسن الأحوال الجوية قبل مواصلة طريقها إلى فلاديفوستوك في روسيا" دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول سبب وجودها في المنطقة.وأضاف أن القوات البحرية الفلبينية رافقت الغواصة للتأكد من انصياعها لقواعد الملاحة البحرية.