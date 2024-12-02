المستشار الألماني في زيارة غير معلنة مسبقا لأوكرانيا: مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 650 مليون يورو

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أوكرانيا في زيارة لم تكن معلنة مسبقا للتأكيد على دعم برلين لكييف في حربها ضد روسيا.



وقال شولتس في منشور على منصة "إكس": "توجّهت إلى كييف الليلة بواسطة القطار عبر بلد يدافع عن نفسه بمواجهة الحرب الروسية العدوانية المتواصلة منذ أكثر من ألف يوم".

وأعلن شولتس أثناء الزيارة أن بلاده ستقدّم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 650 مليون يورو.



وقال: "ألمانيا ستبقى الداعم الرئيسي لأوكرانيا في أوروبا".