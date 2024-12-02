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الإفراج عن مغني الراب الإيراني توماج صالحي بعد إلغاء حكم بإعدامه
أخبار دولية
2024-12-02 | 03:00
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الإفراج عن مغني الراب الإيراني توماج صالحي بعد إلغاء حكم بإعدامه
ذكرت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران في وقت مبكر من صباح اليوم، أن السلطات أفرجت عن مغني الراب توماج صالحي في الأول من كانون الأول بعد أن أكمل عقوبة بالسجن لمدة عام لمعارضته علنا للنظام الإيراني.
وصدر بحق صالحي حكم بالإعدام في نيسان في اتهامات تتعلق باضطرابات شهدتها البلاد في عامي 2022 و2023 لكن المحكمة العليا الإيرانية أبطلت هذا الحكم في حزيران.
وأصدر صالحي عددا من الأغاني لدعم الاحتجاجات التي استمرت على مدى أشهر بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق بتهمة ارتداء ملابس "غير لائقة".
وألقت السلطات القبض على صالحي في تشرين الأول 2022 بعد أن أدلى بتصريحات علنية يؤيد فيها الاحتجاجات التي خرجت في عموم البلاد.
وأطلقت وفاة أميني في أيلول 2022 احتجاجات شكلت أكبر تحد لسلطة المؤسسات الدينية الحاكمة في إيران منذ عقود.
وخلصت بعثة تقص للحقائق تابعة للأمم المتحدة في آذار إلى أن وفاة أميني انتهاك للقانون وجاءت بسبب "عنف جسدي خلال احتجاوها لدى سلطات الدولة"، مشيرة إلى أن الإيرانيات لا زلن يعانين من تفرقة ممنهجة في المعاملة.
أخبار دولية
مغني الراب
توماج صالحي
إيران
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