الصين تؤكد "دعم" النظام السوري في "جهوده للحفاظ على الاستقرار"

أكدت الصين دعمها لنظام الرئيس السوري بشار لأسد في "جهوده للحفاظ على الأمن القومي والاستقرار"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي.



وأعلن لين جيان أن الصين على اعتبارها "دولة صديقة لسوريا" مستعدة "للمساهمة بشكل إيجابي لمنع تدهور الوضع"، بعدما فقد نظام الأسد السبت السيطرة على حلب، ثاني كبرى المدن السورية.