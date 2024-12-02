سلاح الجو الأوكراني: إسقاط 52 مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل

أعلن سلاح الجوي الأوكراني اليوم، أن روسيا أطلقت نحو 110 طائرات مسيرة لمهاجمة البلاد خلال الليل.



وأفاد بأن القوات الجوية أسقطت 52 منها وفقدت أثر 50 أخرى بسبب الحرب الإلكترونية.