اتصال بين امير قطر والرئيس الايراني... وهذ ما تم استعراضه

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم، من الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.



وجرى في خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.