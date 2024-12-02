مقتل 11 مدنيا في غارات روسية وسورية على شمال غرب سوريا

قتل 11 مدنيا على الأقل بينهم خمسة أطفال الإثنين جراء غارات نفذها الطيران الروسي والسوري على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة إعلان موسكو أن قواتها تساعد الجيش السوري في "صد" هجوم فصائل معارضة.



وأفاد المرصد عن "غارات مشتركة نفذها الطيران الروسي والسوري استهدفت مناطق عدة، بينها مدينة إدلب ومخيم للنازحين شمالها"، ما أسفر عن مقتل "11 مدنيا بينهم خمسة أطفال وسيدتان وإصابة العشرات بجروح".