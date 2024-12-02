لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الى تل أبيب حتى 31 كانون الثاني

أعلنت لوفتهانزا الألمانية، مجموعة النقل الجوي الأكبر في أوروبا، تمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى مطلع العام المقبل، على رغم بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الأسبوع الماضي.



وجاء في بيان: "كل الخطوط الجوية لمجموعة لوفتهانزا ستمدد تعليق رحلاتها الى تل أبيب حتى 31 كانون الثاني 2025".