الكرملين: روسيا مستمرة في دعم الرئيس السوري بشار الأسد

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا مستمرة في دعم الرئيس السوري بشار الأسد وتحلل الوضع على الأرض بعد سيطرة مسلحين إسلاميين وجماعات معارضة مسلحة أخرى على أراض في سوريا.



وذكر بيسكوف أن موسكو ستحدد موقفها إزاء الوضع هناك بناء على المستجدات.