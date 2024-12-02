مصدران وأحد السكان لـ"رويترز": وحدات حماية الشعب الكردية تبدأ الانسحاب من شمال شرق مدينة حلب

أعلن مصدران بالمعارضة السورية وأحد السكان أن قوات وحدات حماية الشعب الكردية بدأت بالانسحاب من المناطق الخاضعة لسيطرتها في القطاع الشمالي الشرقي من مدينة حلب بموجب اتفاق مع قوات المعارضة.



وذكر المصدران لرويترز أن الاتفاق على الانسحاب من الشيخ مقصود وبستان الباشا ومناطق أخرى في المدينة يسمح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق في شمال شرق سوريا تحت سيطرة الأكراد.