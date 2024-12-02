قيادي بالمعارضة السورية: لن نتوقف عن القتال لحين التزام الحكومة السورية بعملية الأمم المتحدة

أعلن القيادي في المعارضة السورية هادي البحرة أن المعارضة المسلحة لن تتوقف عن القتال لحين التزام الحكومة السورية بعملية الأمم المتحدة والانتقال السياسي.



وأكد في مؤتمر صحفي من إسطنبول بثه التلفزيون، أنهم مستعدون للتفاوض من الغد.