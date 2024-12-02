الجيش السوري: قواتنا بدأت بالتحرك على محاور في أرياف حلب وحماة وإدلب للالتفاف على "الإرهابيين" وطردهم

أعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أن |الاستهدافات التي ينفذها الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الروسية العاملة في سورية تواصلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، عبر ضربات مركزة جوية وصاروخية ومدفعية على مواقع الإرهابيين ومستودعاتهم وخطوط إمدادهم ومحاور تحركهم في ريفي حلب وإدلب، ما أسفر عن تدمير 5 مقرات قيادة و7 مستودعات ذخيرة وسلاح متنوع بعضها يحتوي طائرات مسيرة".



ولفتت القيادة في بيان، الى ان "الضربات الدقيقة التي شنتها قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الروسية ادّت إلى القضاء على ما يزيد عن 400 إرهابي بينهم جنسيات أجنبية متعددة خلال الساعات الماضية".



واشارت الى أن "قواتنا المسلحة بدأت بالتحرك على عدة محاور في أرياف حلب وحماة وإدلب للالتفاف على الإرهابيين وطردهم من المناطق التي دخلوها وتأمينها بالكامل وتثبيت نقاط تمركز جديدة للتحضير للهجوم التالي، مع استمرار وصول المزيد من التعزيزات العسكرية إلى محاور الاشتباك".



وشددت على أن "كل ما يشاع من سيطرة التنظيمات الإرهابية على مناطق وبلدات وقرى هو عارٍ من الصحة ويندرج ضمن الدعاية الكاذبة التي تشنها تلك التنظيمات في محاولة لرفع معنويات أفرادها الذين بدؤوا بالفرار في العديد من المواقع والبلدات نتيجة الضربات الموجعة والخسائر التي تكبدوها".