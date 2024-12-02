الأمم المتحدة: الوضع في غزة "مروع وكارثي"

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "الوضع في غزة مروع وكارثي"، وذلك خلال مؤتمر يعقد في القاهرة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المدمر جراء الحرب بين إسرائيل وحماس المستمرة منذ 13 شهرا.



وقال غوتيريش في خطاب تلته مساعدته أمينة محمد إن "كارثة غزة ليست سوى انهيار كامل لبشريتنا جمعاء. يجب أن يتوقف الكابوس. لا يمكن أن نواصل غض الطرف. حان الوقت للتحرك".