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إيران ستبقي على "المستشارين العسكريين" في سوريا

أخبار دولية
2024-12-02 | 05:53
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إيران ستبقي على &quot;المستشارين العسكريين&quot; في سوريا
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إيران ستبقي على "المستشارين العسكريين" في سوريا

أكدت طهران أنها تعتزم الإبقاء على وجود "المستشارين العسكريين" الإيرانيين في سوريا لمساندة القوات الحكومية في مواجهة الهجوم الواسع الذي تشنّه هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي إن "وجود المستشارين الإيرانيين ليس أمرا جديدا، كان قائما في الماضي وسيستمر في المستقبل (...) بالتأكيد بحسب رغبة الحكومة السورية".

أخبار دولية

ستبقي

"المستشارين

العسكريين"

سوريا

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