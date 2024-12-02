وزير الخارجية التركيّ عقب اجتماعه مع نظيره الإيرانيّ: للتوصل إلى تسوية بين الحكومة والمعارضة في سوريا

رأى وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان أنّ أحدث التطورات في سوريا تظهر ضرورة التوصل إلى تسوية بين الحكومة والمعارضة.



وأكّد، في مؤتمر صحافيّ مشترك، عقب اجتماع مع نظيره الإيرانيّ عباس عراقجي، استعداد أنقرة للمساهمة في أيّ حوار، إذا تطلب الأمر.



وقال إنّ تركيا تواصل دعم وحدة الأراضي السورية.

ولفت وزير الخارجية الإيرانيّ، من جهته، إلى بحثه "المخاوف المشتركة" مع تركيا.



وأشار إلى أنّه من الطبيعيّ أن تكون هناك اختلافات.



وقال: "سيكون من الخطأ تجاهل الأفعال المزعزعة للاستقرار، التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة بما في ذلك في سوريا."



وأضاف: "طِهران وأنقرة متفقتان على أنّ سوريا ينبغي ألّا تصبح موطنًا للجماعات الإرهابية."



وأكّد أنّ طهران ستواصل دعم الحكومة والجيش السوريين.

بدوره، أكد عراقجي أن محادثات إيران مع تركيا في أنقرة كانت سريعة ومباشرة وودية وبناءة، معلنا أن طهران وأنقرة اتفقتا على أن سوريا لا ينبغي أن تصبح موطنا للجماعات الإرهابية.