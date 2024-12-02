مِصر والأردن وقّعا اتفاقية تسمح للمملكة باستخدام وحدات التخزين والتغييز العائمة حتى عام 2026

وقعت مِصر والأردن اتفاقية تسمح للمملكة باستخدام وحدات التخزين والتغييز العائمة حتى عام 2026، وفق ما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المِصرية، في بيان.



وتهدف الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعيّ المسال للأردن، في حالات الطوارئ، حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، والذي يتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.